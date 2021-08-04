Стокгольм, 4 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Ошибка в компьютерной системе Цифрового Агентства общественного здравоохранения в Вестерботтене (север Швеции) не позволила жителям региона оформить сертификат вакцинации от COVID-19. Сейчас в местной администрации утверждают, что ошибка исправлена. Об этом 4 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По предварительным оценкам, из-за технического сбоя пострадали 1 500 человек.

В основном речь идет о гражданах, получивших вторую дозу вакцины. Проблема была обнаружена после того, как несколько человек обратились с жалобами в местную администрацию.

«После этого мы зашли в систему и обнаружили небольшую ошибку, нам пришлось запустить обновление. Информация по некоторым лицам почему-то не была внесена в национальный регистр вакцинированных», — заявил в интервью координатор по вакцинам в Вестерботтене Ронни Лестандер.