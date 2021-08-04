Токио, 4 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Женская сборная Японии по баскетболу одержала победу над командой Бельгии в матче ¼ финала Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 86:85.

Баскетбол

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Самым результативным игроком матча стала форвард сборной Бельгии Эмма Мессеман, набравшая 25 очков. Кроме того, у защитника Ким Местдаг 24 очка.

В составе сборной Японии наибольшую результативность показала форвард Юки Миязава, на счету которой 21 очко.

В полуфинале сборная Японии сыграет с победителем матча между командами Испании и Франции.

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