Стокгольм, 4 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Примерно в половине ресторанов, кафе и пабов Стокгольма и Гётеборга наблюдаются большие скопления посетителей, игнорирующие предписания властей. К такому выводу 4 августа пришли журналисты новостной службы SVT Nyheter, ознакомившись со статистикой выписываемых местными властями штрафов владельцам заведений за несоблюдение установленных санитарно-эпидемиологических норм на фоне пандемии коронавируса.

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В среднем сумма штрафов для владельцев заведений составляет от 10 000 до 25 000 крон (€1000−2500).

«Я думаю, это прискорбно, что людям так сложно следовать достаточно четкому набору правил — социальная дистанция должна составлять один метр. И я также считаю прискорбным, что люди, похоже, вообще об этом не заботятся», — заявила в интервью SVT Nyheter Моника Гердхем, руководитель отдела администрации Стокгольма, отвечающего за надзор в области соблюдения СанПиНа.