Москва, 4 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Максимальный размер скидки для приобретения электрокара в России может составить 25%. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Покупатель электрокара сможет получить до 625 тысяч рублей при индикативной стоимости машины в 2,5 млн рублей.

«Министр экономического развития России Максим Решетников совместно с заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым договорились об условиях получения скидки на электромобили. Максимальный размер скидки для покупателей — 25%», — говорится в сообщении.

Скидка распространяется только на электрокары, которые локализованы на территории России. Так, получить скидку на приобретение электрифицированной модели крупноузловой сборки можно будет до конца 2023 года. При этом модель может быть оснащена импортным аккумулятором.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что до конца 2021 года в России будет запущен серийный выпуск российских электромобилей Zetta.

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