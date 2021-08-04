Москва, 4 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве пострадали восемь человек. Об этом 4 августа сообщил источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На Боровском шоссе в поселении Внуковское напротив Октябрьской улицы, 10, столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данными, пострадали восемь человек», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, источник рассказал, что в данный момент все пострадавшие в ДТП эвакуированы и добавил, что, согласно предварительным данным, в автобусе, который следовал по маршруту № 750 Внуково — Саларьево, находились 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в связи с дорожно-транспортным происшествием в Турции, в котором пострадали жители Самарской области, в регионе создан оперативный штаб.