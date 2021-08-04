Новосибирск, 4 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В медпункте новосибирского аэропорта «Толмачёво» сегодня, 4 августа, заработал прививочный пункт. Он предназначен, в первую очередь, для вакцинации сотрудников аэропорта и организаций, которые работают на его территории, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво» Вакцина от коронавируса

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Пункт вакцинации открыт в терминале внутренних линий ежедневно с 8:00 до 20:00 (время местное). Его работу обеспечивает больница города Обь. По словам главного врача учреждения Александра Лацких, руководство «Толмачёво» обратилось в региональный минздрав с просьбой организовать вакцинацию сотрудников. Он уточнил, что если в пункт вакцинации обратится гражданин России, который не является сотрудником аэропорта, в вакцинации ему не откажут. И даже пассажиры могут обратиться в пункт вакцинации, но только те, кто через 21 день готов прийти на второй укол.

В пункте вакцинации аэропорта сейчас в наличии две вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт».