Новосибирск, 4 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по состоянию на сегодня, 4 августа, однократно вакцинировано — 590 850 человек. Завершили курс вакцинации 502 942 новосибирца, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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На территории Новосибирской области развёрнуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 — в городе Новосибирске и 55 — в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и девять мобильных пунктов в регионе. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирскую область сегодня, 4 августа, поступило 70 260 доз препарата против коронавируса «Спутник V».