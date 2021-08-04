Донецк, 4 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 417 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает минздрав ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 3 августа проведено 826 исследований, из них выявлено 302 случая (заражения коронавирусом) <…> и у 115 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 48 929.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 3640.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 40 615 человек, еще 4674 пациента находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 353 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.