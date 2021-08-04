Новосибирск, 4 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Новосибирскую область сегодня, 4 августа, поступило 70 260 доз препарата против коронавируса «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Вакцина прибыла на склад «Новосибоблфарма». В ближайшее время её начнут распределять в медицинские организации, где работают пункты вакцинации.

Отметим, что в конце июля регион получил 9 500 доз «ЭпиВакКороны», 15 тыс. доз «Спутника V» и 18 400 доз «Спутника лайт».

Всего в регион уже поступило 707 833 дозы препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19.