Новосибирская область получила более 70 тысяч доз «Спутника V»
Новосибирск, 4 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Новосибирскую область сегодня, 4 августа, поступило 70 260 доз препарата против коронавируса «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцинация от коронавируса
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Вакцина прибыла на склад «Новосибоблфарма». В ближайшее время её начнут распределять в медицинские организации, где работают пункты вакцинации.
Отметим, что в конце июля регион получил 9 500 доз «ЭпиВакКороны», 15 тыс. доз «Спутника V» и 18 400 доз «Спутника лайт».
Всего в регион уже поступило 707 833 дозы препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19.