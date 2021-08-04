Токио, 4 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Российский борец Артур Найфонов не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по вольной борьбе. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борьба

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В весовой категории до 86 кг Найфонов в полуфинале разгромно проиграл представителю Ирана Хассану Язданичарати со счётом 1:7. Теперь он примет участие в поединке за бронзу, который состоится 5 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Найфонов вышел в полуфинал, победив в четвертьфинале представителя Турции Османа Гочена со счётом 12:1.