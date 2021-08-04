Москва, 4 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил руководству Олимпийского комитета России (ОКР) запретить обвинять российских спортсменов в применении допинга, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

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«Вдвойне оскорбительно звучат надуманные обвинения и нападки на наших олимпийцев. Я призываю российских спортивных чиновников потребовать от Международного олимпийского комитета и других инстанций запретить спортсменам и официальным лицам подобные высказывания», — заявил Миронов.

Также, по мнению парламентария, необходимо поставить вопрос о допустимости использования запрещенных препаратов под видом «лекарств», чем неоднократно злоупотребляли американские и европейские спортсмены.

«Как выяснилось, американские спортсмены и спортсмены ряда стран Северной Европы регулярно и на абсолютно «законных» основаниях получали запрещенные препараты, включая преднизолон и даже амфетамин», — напомнил Миронов.

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