Симферополь, 4 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Республике Крым доля пациентов, прошедших вакцинацию от коронавируса, среди госпитализированных с COVID-19, составляет около 2%. Данные привёл 4 августа на заседании регионального оперативного штаба министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Mos.ru Вакцинация

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По его словам, крымчане, которые, несмотря на прививки, всё же заразились коронавирусом, переносят заболевание легко, у них фиксируется низкое поражение лёгких и хорошая реакция на лечение.

«У нас не было ни одного летального исхода среди вакцинированных пациентов», — сказал Остапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в Крыму скончались сразу 73 пациента с коронавирусом, это максимум за весь период пандемии.