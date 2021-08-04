Новосибирск, 4 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 августа, за минувшие сутки выявлено 204 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 201 случай.

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 74 года, 74 года и женщины в возрасте 48 лет, 59 лет, 69 лет, 70 лет, 83 года, 84 года, 90 лет, 92 года. Всего в регионе умерли 2 379 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 338 человека, на ИВЛ — 48 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 53 519 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 3923 детей; 45 102 пациента выздоровели (+147 за сутки).