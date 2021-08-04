Новосибирск, 4 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области за весь период коронавирусом заразились более 1300 беременных женщин. Из них только в 2021 году 24 женщины болели в тяжёлой форме. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на главного акушер-гинеколога региона Рэма Волкова.

Беременность

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По словам Волкова, в случае с текущей беременностью в терапии возможно использование обычных интерферонов, остальные противовирусные препараты используются в крайних случаях и только с письменного согласия пациентки. В дальнейшем возможно использование противомикробных, жаропонижающих и сосудосуживающих препаратов.

Он уточнил, что передача COVID-19 ребёнку во внутриутробном состоянии пока не доказана.

«Через плаценту данный вирус не проходит», — отметил Рэм Волков, почеркнув при этом, что если планируется беременность, лучше всего заранее пройти вакцинацию от COVID-19.

Если беременность незапланированная, то прививку можно сделать и во время неё. Оптимальный период — с 22 недели беременности.