Москва, 4 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В России от COVID-19 привиты 47% сотрудников избирательных комиссий по всей стране, заявила 4 августа председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Cikrf.ru Элла Памфилова

«В общей сложности из почти 900 тыс. нашей армии членов комиссий по всей стране вакцинировано уже 47%», — сказала Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации за истекшие сутки выросло на 22 589 и достигло 6 356 784.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Выборы Государственную думу РФ восьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года. Голосование продлиться в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в единый день голосования в девяти субъектах РФ граждане изберут глав регионов.

Читайте также: В РФ за сутки выявили 22589 случаев заражения коронавирусом