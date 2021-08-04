Симферополь, 4 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Максимальное число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Крыму за минувшую неделю, сообщила 4 августа на заседании регионального оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«73 летальных исхода зарегистрировано за последнюю неделю, это самый высокий показатель за весь прошедший период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией. 20% — это лица, не достигшие 65 лет», — сказала Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 августа региональным оперштабом зарегистрировано 1808 смертей среди пациентов с коронавирусом, за сутки в статистику вошли 15 пациентов.