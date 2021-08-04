Москва, 4 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Торги 3 августа закончились для котировок нефти неудачно, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Стоимость нефти продолжила свое падение со 2 августа, опустившись до отметки в $72,86 за баррель и потеряв 1,33% своей стоимости.

Инвесторов продолжает напрягать ситуация с распространением дельта-штамма в Азии. Уже несколько крупных городов закрылись на локдаун, к примеру, Манила и Брисбен.

Между тем, новый штамм коронавируса выявлен уже в 32 провинциях Китая и быстро распространяется по США, что серьезно угрожает темпам восстановления двух ведущих мировых экономик.

При этом поддержку котировкам нефти оказали статистические данные из США касательно запасов нефти и нефтепродуктов. За неделю, завершившуюся 30 июля, запасы нефти сократились на 879 тыс. баррелей, запасы бензина — на 5,8 млн баррелей.

Это говорит о постоянно растущем спросе на нефтепродукты и, как следствие, активному восстановлению рынка нефтепродуктов.

Предполагаемый коридор движения цен на нефть марки Brent на сегодня — $72,50−74,00 за баррель», — считает эксперт.

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