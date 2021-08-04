Цхинвал, 4 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 249 тестов на коронавирус, из которых 46 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 4 августа сообщила агентству «Рес».

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По ее словам, за время пандемии в республике выявили 4347 носителей SARS-CoV-2, из них 3716 выздоровели, в том числе 20 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 631 носитель коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 20 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 174 тестов. Выздоровевшими медики признали 12 человек.

Как рассказала журналистам Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике госпитализировали семь пациентов с COVID-19, выписали из «красной зоны» шесть человек. Всего там лечится 81 пациент.

Стоит отметить, что в Южной Осетии с мая продолжается прививочная кампания от COVID-19 вакциной «Спутник V». Прививочные пункты в республике работают без выходных.