Москва, 4 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Сегодня, 4 августа, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,2%, но по-прежнему удерживаясь очень близко к отметке в 73,00 рубля за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

Иван Юдинцев REGNUM Рубль курс

«На торгах 3 августа российская валюта очень ловко смогла «увернуться» от серьезного падения цен на нефть, которое в моменте превышало 3,0%, «зацепившись» за неожиданный отскок фондовых индексов на вечерних торгах в США.

В итоге, вместо падения к 73,50 за американский доллар, рубль ограничился снижением к 73,18 и то ненадолго, потому что неожиданный всплеск оптимизма позволил ему завершить вчерашние торги около отметки 72,90 за доллар США.

Вряд ли с помощью подобных «трюков», российская валюта сможет долго игнорировать ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка, за последние три дня цены на нефть марки Brent потеряли 4,0%, а сначала июля 2021 года, потери почти превысили 6,0%.

Так что, как только фондовые площадки снова перейдут к снижению, а с учетом быстрого распространения нового штамма COVID-19 «Дельта» и торможения мировой экономики, это вопрос считанных дней, «трюки» рубля перестанут работать и ему придется в ускоренном режиме догонять отставание.

Сегодня фондовые индексы и фьючерсы на них в Европе и США держатся в небольшом плюсе, однако в 15:15 по мск будут опубликованы предварительные данные по рынку труда США.

Если консенсус-прогнозы рынка получат подтверждение и число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NonFarm Payrols) от ADP покажет рост в июле на 695 тыс. или больше, фондовые индексы перейдут к снижению из-за роста вероятности более быстрого сворачивания ФРС программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц.

Рубль в этом случае предпримет еще одну попытку снизиться к более справедливым значениям в 73,50 за доллар США», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль удерживает сильные позиции