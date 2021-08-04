Сеул, 4 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 218 941 человек. Об этом 4 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 4 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 20 169 592 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 39,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 413 432 человека, а препаратом Pfizer — 7 745 153 человека, препаратом Janssen — 1 129 766 человек, Moderna — 881 241 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 106 529 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 7 289 659 человек.

За последние два дня (2 — 3 августа) в стране было зарегистрировано 3803 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 121 565 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на пять человек, до 439 человек.