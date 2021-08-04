Токио, 4 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Российский борец Заур Угуев вышел в финал Олимпийских игр в соревнованиях по вольной борьбе. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борьба

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В весовой категории до 57 кг Угуев в полуфинале одолел представителя Ирана Резу Атринагарчи со счётом 8:3. Финальный поединок состоится 5 августа.

На старте олимпийского турнира Угуев победил американца Томаса Патрика Гилмана (5:4) и Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана (6:6, победа Угуева по последнему результативному действию).