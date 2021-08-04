Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ленинградской области ужесточили ковидные ограничения в преддверии 1 сентября. Документ корректирует работу образовательных учреждений, в том числе проведение линеек в День знаний. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

(сс) ukrtor Школьная линейка

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Так, торжественные мероприятия 1 сентября в «красной» зоне пройдут в течение 30 минут на открытом воздухе с участием не более 120 учеников и при таком же количестве их родителей. В «желтой» зоне условия те же, кроме количества участников: разрешено не более 300 учеников и 300 родителей. В «зеленой» — не более 500 учеников и 500 родителей. Взрослым ношение масок обязательно.

«Учителя смогут приступить к работе при условии прохождения полного курса вакцинации, или отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часа», — уточнили в обладминистарции.

Также внесены изменения в условия оказания плановой помощи и проведение ряда медосмотров. Теперь пациентам нужно либо предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации, либо результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часа.

Напомним, в настоящий момент распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом: в «красной» зоне — Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор; в «желтой» зоне — Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы; в «зеленой» зоне — Кингисеппский район.