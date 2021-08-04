Токио, 4 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Песню «Мой Дагестан» для выхода российского боксёра Муслима Гаджимагомедова одобрили организаторы боксёрского турнира на Олимпиаде в Токио. Об этом 4 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации бокса России.

Дагестан на карте

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«В этой песне нет политических и иных подоплёк, нет упоминания слова «Россия». У организаторов не возникло никаких вопросов к ней, хотя ко всему всегда можно придраться», — сказал источник.

Отмечается, что песня прошла проверку, поэтому у организаторов вопросов не возникло.

Ранее Гаджимагомедов вышел на бой в полуфинале Олимпийских игр под песню «Мой Дагестан».

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee), без национальных флага и гимна.

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