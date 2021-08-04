Белгород, 4 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Белгородской области 4 августа подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления 134 пациента, скончались четверо мужчин. На вакцинацию от COVID-19 записались 3 212 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 45 153 жителей. Справились с болезнью 39 983 человека. Лечатся в стационарах 1 289 пациентов, получают амбулаторную помощь 2 972 человека, на самоизоляции находится 11 491 белгородец. От осложнений при инфекции скончались 909 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 с начала прививочной кампании подано 650 069 заявок. Завершили курс иммунизации 521 189 человек.