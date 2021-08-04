Москва, 4 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Уже известно, что коронавирус нового типа создаёт множество долгосрочных последствий, но вакцинация по-прежнему вызывает несерьёзное отношение некоторых граждан. Об этом 4 августа заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

«Проблема с вакциной — это то, что у людей обычно нет проблем в принятии тех или иных препаратов, когда человек уже болен. Но проблема профилактической медицины — это абсолютно отдельный гуманитарный феномен», — заявил Волчков.

Ранее стало известно, что коронавирус нового типа влечёт возрастание рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

«Типичные проявления для вирусов, которые поражают эндотелий сосудов — коронавирус как раз именно к таким и относится, выражая поражения сосудов, что приводит к образованию тромбов», — указал Волчков.

«К сожалению, на вирус, который так или иначе инфицирует эндотелий, наши сосуды, можно списывать 30% списывать от сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул он.