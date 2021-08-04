Сеул, , 12:34 — REGNUM Открытие межкорейского промышленного комплекса, расположенного на территории северокорейского города Кэсон, поможет укрепить доверительные отношения между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном, а также ослабить напряженность на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление председателя южнокорейской правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль.

Железная дорога между КНДР и Южной Кореей в в демилитаризованной зоне Kussy

Данное заявление он сделал 4 августа в ходе сессии Аспенского форума по безопасности (Aspen Security Forum), проходящего в формате видеоконференции с 3 по 5 августа.

Отмечается, что призыв повторно открыть промышленный комплекс прозвучал на фоне появления признаков улучшения ситуации на Корейском полуострове после восстановления прямой связи между Сеулом и Пхеньяном.

Напомним, что промышленный комплекс, являвшийся символом межкорейского экономического сотрудничества, был закрыт в феврале 2016 года после испытания КНДР ракеты дальнего радиуса действия.

По мнению Сон Ён Гиля, повторное открытие объекта может дать импульс возвращению КНДР за стол переговоров, а также позволит сократить зависимость Северной Кореи от Китая.

Глава правящей партии также призвал Вашингтон предпринять усилия по решению северокорейской проблемы, высказав опасения по поводу того, что КНДР может стать «вторым Вьетнамом».

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