Москва, 4 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Москве более 42 тысяч «коробок здоровья» передали пенсионерам, сообщает 4 августа телеграм-канал столичного оперштаба.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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В коробки упаковали наборы важных для здоровья вещей — тонометры, витамины, косметика для ухода и другое. Получить коробку можно после второй прививки от коронавирусной инфекции в центрах вакцинации.

Уточняется, что наборы выдают в поликлиниках, в Гостином Дворе, а также в центрах социального обслуживания по месту жительства.

Больше всего коробок, свыше 5 тысяч, вручили пенсионерам на северо-востоке Москвы.