Белград, , 12:30 — REGNUM Сербский президент Александр Вучич выразил соболезнования в связи со смертью посла республики в России Мирослава Лазански. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба сербского лидера.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Вучич выразил глубокие соболезнования родственникам дипломата и всем, кто его искренне любил. Он назвал Лазански «великим человеком», одним из лучших специалистов в геополитике и военной стратегии, выдающимся журналистом и публицистом.

Сербия лишилась большого человека, «который Сербию любил больше всего на свете», добавил президент.

«Прощайте, уважаемый посол, дорогой друг и великий серб», — написал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, Мирослав Лазански, который руководил диппредставительством Сербии в России с 2019 года, скончался в ночь на 4 августа в Белграде. Причиной смерти 70-летнего дипломата стал сердечный приступ.

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