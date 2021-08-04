Варшава, 4 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 3 августа даст большую пресс-конференцию в Варшаве. Об этом 4 августа сообщили в оппозиционном Белорусском фонде спортивной солидарности.

FISUTV Кристина Тимановская

«Кристина прилетит сегодня, в среду, в Польшу. В четверг даст большую пресс-конференцию в Варшаве», — приводит слова представителя фонда РИА Новости.

Отметим, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров, однако из-за того, что двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 метров по причине отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Спортсменка в соцсетях подвергла критике это решение, после чего Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Затем Тимановская сообщила СМИ, что намерена просить убежища в Европе и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь ей. После этого Польша предложила легкоатлетке гуманитарную визу.