Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» возглавил Юрий Сёмин, сообщает пресс-служба жёлто-синих 4 августа. Контракт со специалистом рассчитан на два года.

Fc-rostov.ru Юрий Сёмин

«Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды», — сказано в сообщении.

Напомним, долгие годы Юрий Сёмин возглавлял тренерский штаб московского «Локомотива», с которым трижды выигрывал чемпионат России. Также на счету «железнодорожников» — шесть выигранных Кубков России. Сёмин также тренировал «Анжи», «Мордовию», «Динамо» (Киев).