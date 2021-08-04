Симферополь, 4 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Республике Крым отмечается резкий рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, об этом говорилось 4 августа на заседании регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным, которые привела руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, в среднем по Крыму эпидпорог заболеваемости ОРЗ превышен на 50% — это самый высокий показатель за последние 20 лет для летнего периода. В Симферополе за последнюю неделю зафиксировано превышение эпидпорога на 117%.

Пеньковская напомнила, что дельта-штамм коронавирусом характеризуется именно симптомами ОРЗ, и призвала жителей в случае выявления признаков острой респираторной инфекции оставаться дома.

С начала пандемии в Крыму коронавирус выявлен у 61 306 человека, выздоровели 51 513, скончались 1808 пациентов.