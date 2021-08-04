Улан-Батор, 4 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Монголии школы, детские сады и вузы с 1 сентября начнут работу в смешанном режиме, чередуя очное и дистанционное обучение. Об этом 4 августа заявил министр образования и науки Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан.

Rob Oo Монголия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«Водном учебном году срок очного обучения школьников составляет 160−180 дней. В 2019—2020 учебном году школы были закрыты на 75 дней. А в 2020—2021 учебном году дети учились в кабинете 100−110 дней. Это значит, что за 2 прошедших года мы потеряли 60% возможности очного обучения. Более 185 школьников, у которых нет смартфонов, доступа к интернету, отстали. Поэтому мы решили использовать смешанный формат обучения», — рассказал министр образования и науки Монголии.

По его словам, с 1 сентября начнут работать школы и детсады. Дети и школьники 5 дней будут посещать детские сады и школы, а 5 дней будут находиться на дистанционном обучении.

Работа вузов и колледжей начнется с 1 сентября в удаленном режиме, с 13 сентября студенты перейдут на смешанный формат, чередуя дистанционное и очное обучение.

Как заявил министр образования и науки, в Монголии полностью вакцинированы 60% совершеннолетнего населения, 90% работников образовательных учреждений и 60% подростков в возрасте 12 — 17 лет. Достигнутый результат дал возможность начать очное обучение в стране.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Улан-Баторе началась вакцинация подростков 16 — 17 лет, а с 28 июня — 12−15 лет. Для вакцинации подростков используется вакцина Pfizer/BioNTech.

В последние дни в Монголии снижается число новых случаев COVID-19. 3 августа в Улан-Баторе зафиксированы 220 новых случая заражения коронавирусом, что стало самим низким показателем последних 5 месяцев. По состоянию 4 августа, общее количество случаев COVID-19 в стране составляет 168 673, 864 умерли