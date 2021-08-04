Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области в за почти пять месяцев зарегистрировали сразу 16 летальных случаев от COVID-19. При этом суточная выявляемость случаев новой коронавирусной инфекции остается стабильной, в районе 235 человек, сообщили 4 августа в оперативном штабе.

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За минувшие сутки в регионе было выявлено 235 инфицированных, это на один случай меньше, чем было днем ранее. По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Всеволожск (18), Гатчина (12), Кудрово и Тихвин (по 11), Выборг (10), Кириши (девять), Тосно (семь), Луга, Подпорожье, Сланцы и в поселке Романовка (по шесть), Пикалёво, Мурино, (по пять).

Текущий показатель суточной выявляемости коронавируса держится в Ленобласти примерно на одном уровне с 11 июля.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 57 033 случая заражения, из числа заболевших выздоровели 47 493 человека, в том числе 86 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончался 2 151 человек.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 1944 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободны 622 койки (32%).