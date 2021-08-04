Канберра, 4 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Каждый взрослый житель Австралии, который захочет сделать прививку от COVID-19, сможет получит вакцину к Рождеству. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил глава национальной группы по борьбе с COVID-19 в Австралии генерал-лейтенанта Джон Фрюен, выступая на пресс-конференции 4 августа.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

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Фрюен отметил, что 4 августа Австралия вступает в новую фазу кампании по иммунизации, поскольку за прошедшие сутки в стране было поставлено 213 000 прививок, что является еще одним рекордом.

«Я позабочусь о том, чтобы все получили прививку к Рождеству, приложу все усилия, чтобы как можно скорее достичь 70-процентного охвата вакцинации, и как только мы это сделаем, будем работать на отметку в 80%», — пообещал генерал-лейтенант.

Фрюен также заявил, что 10 миллионов доз вакцины Moderna будут готовы к применению уже в этом году.