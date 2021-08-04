Токио, 4 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. У российского легкоатлета Сергея Шубенкова достаточно тяжёлая травма. Об этом 4 августа заявил главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский.

Светлана Шаповалова Сергей Шубенков

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«Травма достаточно тяжёлая. Он ежедневно приходит, получает комплекс противоотёчной и противовоспалительной терапии», — цитирует Жолинского ТАСС.

Он отметил, что Шубенков пройдёт тщательное обследование по возвращении в Россию, после чего будет принято решение о тактике лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Шубенков получил травму и снялся с олимпийских соревнований.