Москва, 4 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Вопрос признания российской вакцины от коронавируса в странах Европы в основном представляется чисто политической историей, но поводом для задержек могли послужить вполне реальные нарушения процедуры. Об этом 4 августа заявил заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили в эфире телеканала «Россия 24».

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«Это скорее политическая история, чем чисто медицинская история. Ещё в прошлом году, когда мне задавали вопрос про вакцины, я отвечал, что не отвечаю на политические вопросы. Мы ничего не можем с этим сделать, с одной стороны. С другой стороны, я слышал про серьёзные проблемы с досье, которое подавала наша страна, в частности производитель «Спутник V»… не знаю, насколько это правда или нет, но я этого совершенно не исключаю, зная, как у нас всё устроено», — заявил Мацкеплишвили.

«Мы могли сделать вакцину, она мне очень нравится, но затем документальная часть производства вакцины оказывается не менее важна, чем собственно производство. Возможно, какие-то данные не были предоставлены», — указал он.

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали использовать в Сан-Марино — одной из немногих стран Европы, признавших препарат. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцина продемонстрировала высокий уровень безопасности, а быстрые темпы вакцинации населения дали возможность снять все эпидемиологические ограничения в Сан-Марино.