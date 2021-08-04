Сидней, Австралия, 4 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. За последние 24 часа в австралийском Новом Южном Уэльсе выявили 233 новых случая заражения коронавирусом, а число умерших от COVID-19 выросло на два человека. В свою очередь, представляя в ходе пресс-конференции новые данные по коронавирусу премьер-министр штата Глэдис Бережиклян отметила, что эпидемиологическая ситуация в регионе будет только ухудшаться. Об этом 4 августа сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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Скончавшимися от COVID-19 признаны 20-летний мужчина и 80-летняя женщина. Бережиклян принесла соболезнования семьям умерших.

Премьер-министр штата также заявила перед журналистами, что цифры по заражению коронавирусом в штате еще не достигли своего пика.

«Я действительно считаю, что они станут хуже. Если вы посмотрите на количество зараженных людей в нашем сообществе, то все указывает на то, что, возможно, мы еще не достигли пика», — отметила премьер-министр.