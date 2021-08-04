Канберра, 4 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Тысячи жителей Виктории (юго-восток Австралии) решили облегчить стресс из-за самоизоляции во время пандемии, употребляя алкоголь. К такому выводу 4 августа пришли журналисты телеканала Nine News, ознакомившись с данными по вызовам скорой помощи на дом вследствие отравления спиртным.

Алкоголизм

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Так, в прошлом году число вызовов скорой помощи из-за злоупотребления спиртными напитками в жилые дома подскочил с 60% до 81% по сравнению с вызовами скорой вне дома.

Отмечается, что наиболее часто медики спасают отравившихся алкоголем женщин среднего возраста — на них приходится до 45% от всех вызовов скорой.

«Конечно, вызов скорой помощи из-за злоупотребления алкоголем и последующая госпитализация — это то, чего никто сам по себе не планирует, но нам нужно провести откровенную дискуссию о том, что алкоголь делает с людьми», — заявил в интервью телеканалу профессор Дэн Любман, работающий в научно-исследовательском центре Turning Point.