Москва, 4 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Российскую экономику подготовят к глобальному энергопереходу — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. С этой целью по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина правительство РФ создаст рабочие группы, которые займутся изучением различных вариантов такой адаптации. Об этом 4 августа сообщило РБК со ссылкой на источники.

Leaflet Альтернативная энергетика

Читайте также: Чубайс: при глобальном энергопереходе Россия лишится 10% ВВП

Собеседник отмечает, что решение о создании рабочих групп принималось в июне на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и инициатив ЕС по защите своего рынка от загрязняющих окружающую среду товаров. Так, за последний месяц в закрытом режиме в правительстве прошла серия дискуссий о подготовке страны к начавшейся перестройке глобальной экономики в направлении низкоуглеродного развития.

По словам источника, на начальном этапе стоит задача определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, «оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный».

По информации издания, куратором рабочих групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Минэкономразвития будет отвечать за «зелёное» финансирование, за научное сопровождение — Минобрнауки, за реструктуризацию реального сектора — Минпромторг. На Минэнерго возложат ответственность за энергетику и водородные проекты, на Минприроды — за климатические проекты.

Ранее по теме: Большинство технологий низкоуглеродной энергетики еще не готовы — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предрёк «колоссальные последствия» для России после глобального энергоперехода, связанного с отказом от углеводороводов, заявив, что страна может потерять до 10% ВВП. По его словам, самая уязвимая для РФ зона — это экспорт, и он неизбежно пострадает из-за глобального энергоперехода.