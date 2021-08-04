Женева, Швейцария, 4 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в мире выявили свыше 4 млн новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В еженедельном информационном бюллетене ВОЗ указывается, что суммарное количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 по состоянию на 1 августа на планете Земля возросло до 197 788 117 и это на 4 033 836 в сравнении с их количеством неделей ранее.

Также указывается, что по состоянию на 1 августа в мире общее число летальных исходов от COVID-19 составило 4 219 578, из которых 64 216 были зафиксированы в течение минувшей недели.

Кроме того, уточняется, что больше всего за неделю заболеваемость COVID-19 возросла в Восточном Средиземноморье (на 37%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%) и снизилась в Европе (на 9%).

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 199 566 049.