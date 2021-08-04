Канберра, 4 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. По состоянию на 4 августа Статистическое бюро Австралии получило более миллиона заполненных форм переписи населения в соответствии с новым правилом, которое позволяет гражданам заполнять бланки и отправлять их в ведомство до официального старта переписи. Ранее власти поменяли правила из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Официально перепись в Австралии приходится на 10 августа, но из-за ковид-ограничений власти разрешили домохозяйствам предварительно заполнить формы, если они знают, что в день переписи члены семей не будут дома или будут находиться на самоизоляции.

4 августа сотрудники Статистического бюро Австралии получили 1 023 561 заполненный бланк.

«Поскольку многие домохозяйства все еще не получили инструкции по проведению переписи, мы рады такому активному участию, которое мы наблюдаем на раннем этапе», — заявил в интервью телеканалу Эндрю Хендерсон, отвечающий за проведение переписи населения Австралии в этом году.