Канберра, 4 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Виктории, расположенной на юго-востоке Австралии, зафиксирован новый случай заражения «Дельта"-вариантом коронавирусной инфекции. 4 августа с начала дня в министерстве здравоохранения штата сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Однако вскоре представители служб здравоохранения подтвердили, что был выявлен новый случай заражения, а санитарные власти, как оказалось, не смогли локализовать вспышку «Дельта"-варианта коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Информацию в свою очередь подтвердил в тот же день Йерун Веймар, ответственный за проведение тестирования в штате.

«Эти вспышки не прекратятся, пока мы вылечим всех граждан, пока все оставшиеся цепочки заражения не будут расследованы, пока все места заражения не будут локализованы», — заявил журналистам Веймар.

По его данным, сейчас в Виктории 99 человек болеют COVID-19. Чуть менее 3 000 человек находятся на самоизоляции.