Нижний Новгород, 4 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Bryanskobl.ru Больничная палата с аппаратом ИВЛ

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Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5180 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 августа в области выявили 544 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 547 новых носителях SARS-CoV-2, что стало очередным рекордным приростом с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 142 725 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7523 человека.

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