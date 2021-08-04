Нижний Новгород, 4 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 4 августа выявили 544 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 547 новых носителях SARS-CoV-2, что стало очередным рекордным приростом с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 142 725 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижегородский кремль

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

За последние сутки выписаны 494 человека, всего выздоровели с начала пандемии 130 022 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5180 человек. Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7523 человека.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 4 августа в регионе проведено 3 241 925 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 6791 нижегородец. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 279,1.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,01. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 4 августа остаются свободными 27% коек в ковид-центрах.