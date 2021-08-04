Москва, 4 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предположил, что индексации пенсий работающим пенсионерам в течение 2022−2024 годов не будет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Разочарован недавним отчетом руководителя Пенсионного фонда Андрея Кигима перед премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава ПФР рассказал, что на сегодняшний день фонд по макропоказателям согласовал трехлетний бюджет с Минфином. Поскольку об индексации пенсий работающим пенсионерам не было сказано ни слова, могу предположить, что в повестке дня этот вопрос на ближайшие годы не стоит», — сделал вывод Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

В то же время «Справедливая Россия» настаивает на ликвидации ПФР как ненужного посредника между бюджетом страны, пенсионерами и получателями социальных пособий.