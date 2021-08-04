Кэри, США, 4 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В популярной «королевской битве» Fortnite появятся персонажи из игры Street Fighter. Об этом сообщило издание Game Informer.

Epic Games Fortnite

Известно, что новыми героями Fortnite станут бойцы Кэмми и Гайл из Street Fighter. Их добавят в игровой магазин «королевской битвы» уже 8 августа 2021 года.

Напомним, что Кэмми и Гайл были придуманы для игры Street Fighter II, выпущенной в 1991 году. С тех пор они являются одними из самых популярных героев франшизы.