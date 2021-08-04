Брянск, 4 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Брянской области 4 августа выявили 250 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. В целом, инфекция подтверждена у более чем 55 тысяч жителей, 50 тысяч человек — выздоровели, прошли вакцинацию почти 300 тысяч добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 55 115 случаев заболевания COVID-19. Справились с заражением 50 001 человек, в том числе 213 — выписаны за истекшие сутки. Зарегистрировано восемь летальных исходов, таким образом, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 832 пациента.

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 295 546 жителей Брянской области.