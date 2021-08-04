Москва, 4 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 2502, достигнув общего показателя за период пандемии 1 516 394 случая, сообщили 4 августа в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в столице выявили 1952 случая заражения. Москва по-прежнему лидирует среди регионов России по суточному приросту инфицированных, на втором месте идёт Санкт-Петербург — 1906 новых случаев.

За сутки в Москве скончались от ковида 76 человек, на ИВЛ находятся 455 пациентов.