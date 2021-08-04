Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 1906 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 4 августа в федеральном оперштабе. Это на четыре случая меньше, чем сутками ранее.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Таким образом, образовавшееся в середине июля «плато» по новым суточным случаям заражения в Петербурге сохраняется без каких-либо резких изменений в ту или другую сторону. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 536 367 случаев заражения коронавирусом.

От COVID-19 с марта 2020 года скончался 19 481 человек, в том числе 54 смерти были констатированы за последние сутки, это на один случай меньше, чем днём ранее. Петербург находится на втором месте по суточным и общим случаям смерти от ковида после Москвы.

Выздоровели в Петербурге за всё время 510 050 человек, из них за последние сутки выписан по выздоровлению 1971 человек.