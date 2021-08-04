Москва, 4 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации за истекшие сутки выросло на 22 589 и достигло 6 356 784. Об этом 4 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявили во всех субъектах Федерации. Регионами-лидерами по суточному приросту стали Москва (2502), Санкт-Петербург (1906) и Подмосковье (1517).

За сутки, по данным штаба, скончались от ковида 790 человек, общее число умерших в результате пандемии составляет 161 715 человек.